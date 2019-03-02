Следователи начали проверку после падения льда на пожилого жителя Саратова
Мужчина помещен в реанимацию
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Следователи Волжского района СУ СКР по Саратовской области начали проверку после падения глыбы льда на пожилого мужчину в центре города.
- С крыши дома №59 обрушилась ледяная глыба, ударившая по голове 77-летнего мужчину. Очевидцы произошедшего вызвали бригаду «скорой помощи», - сообщили в СУ СКР.
Следователями будет дана я оценка организации и ее руководителям, которые были обязаны организовать очистку крыши здания от снега и льда.
ИСТОЧНИК KP.RU