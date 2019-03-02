Снегом и метелью от цивилизации отрезаны 12 населенных пунктов в Саратовской области
По даннымп на полдень 2 марта в Саратовской областью метелью и снегом отрезаны от основных трасс 12 населенных пунктов.
Как сообщили "КП-Саратов" в пресс-службе губернатора, затруднено или невозможно транспортное сообщение 5 населенными пунктами в Алгайском районе, с двумя - в Питерском и еще с двумя - в Озинском районе.
Под руководством зампреда Романа Бусаргина совещание. По данным его участников, метель продолжается в Озинках и продолжится до утра. Главы районов находятся на местах расчистки дорог, все они на постоянной связи с правительством.
- На всех направлениях идут работы. К вечеру планируем, что завершим расчистку всех дорог, разблокируем все населенные пункты, кроме тех, что в Озинском районе, - сообщили в пресс-службе главы региона.
ИСТОЧНИК KP.RU