Снегом и метелью от цивилизации отрезаны 12 населенных пунктов в Саратовской области

СЕГОДНЯ 12:37 2019-03-02T12:37:46+03:00

К вечверу планируют прочистить дороги почти ко всем из них

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По даннымп на полдень 2 марта в Саратовской областью метелью и снегом отрезаны от основных трасс 12 населенных пунктов.

Как сообщили "КП-Саратов" в пресс-службе губернатора, затруднено или невозможно транспортное сообщение 5 населенными пунктами в Алгайском районе, с двумя - в Питерском и еще с двумя - в Озинском районе.

Под руководством зампреда Романа Бусаргина совещание. По данным его участников, метель продолжается в Озинках и продолжится до утра. Главы районов находятся на местах расчистки дорог, все они на постоянной связи с правительством.

- На всех направлениях идут работы. К вечеру планируем, что завершим расчистку всех дорог, разблокируем все населенные пункты, кроме тех, что в Озинском районе, - сообщили в пресс-службе главы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU