2019-03-02T09:26:56+03:00
Происшествия

Житель Квасниковки обокрал магазины в крупных ТЦ Саратова и Энгельса

Он предпочитал отделы компьютерных игр и спорттоваров
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Из крупного торгового центра на 3 Дачной в Ленинском районе Саратова в феврале украли игровую консоль Nintendo. Пропажу охранник ТЦ, который 28 февраля обратился с заявлением о краже в полицию. Стоимость приставки - 20500 рублей.

Уже 1 марта сотрудники полиции доставлен в ОВД 47-летнего жителя Квасниковки Энгельсского района, который уже семь раз был судим за кражи. Мужчина уже дал признательные показания когда стало известно об еще одном преступлении. В нем задержанный также признался и пояснил что украденное уже продал неизвестным людям. Как оказалось, еще в январе из магазина в ТЦ «Лазурный» в Энгельсе пропали две куртки Colambia. В магазине их стоимость составляла 13 тысяч рублей.

Любителю прогуляться по торговым центрам избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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