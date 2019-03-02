2019-03-02T09:07:09+03:00
Происшествия

Пожилой мужчина в банке украл у пенсионерки кошелек

На преступление впервые решился 81-летний саратовец
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Полиции Саратова понадобилось 3 дня чтобы вычислить и найти похитителя кошелька у 75-летней пенсионерки.

Кража произошла еще 12 января в одном из отделений банка в Саратове на улице Чапаева. В пропавшем кошелке было 13 тысяч рублей. Обратилась в полицию женщина только через полтора месяца – 27 февраля. В этот же день было возбуждено уголовное дело о краже.

У же 1 марта в ОВД был доставлен за совершение этого преступления 81-летний пенсионер, ранее не имевший проблем с законом. Похищенное у него изъято, пожилой мужчина отпущен под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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