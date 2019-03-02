Пожилой мужчина в банке украл у пенсионерки кошелек
На преступление впервые решился 81-летний саратовец
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Полиции Саратова понадобилось 3 дня чтобы вычислить и найти похитителя кошелька у 75-летней пенсионерки.
Кража произошла еще 12 января в одном из отделений банка в Саратове на улице Чапаева. В пропавшем кошелке было 13 тысяч рублей. Обратилась в полицию женщина только через полтора месяца – 27 февраля. В этот же день было возбуждено уголовное дело о краже.
У же 1 марта в ОВД был доставлен за совершение этого преступления 81-летний пенсионер, ранее не имевший проблем с законом. Похищенное у него изъято, пожилой мужчина отпущен под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU