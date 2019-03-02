У рынка на Астраханской водитель Opel Astra сбил девушку на переходе

СЕГОДНЯ 08:51 2019-03-02T08:51:55+03:00

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Вечером 1 марта около 20:00 у дома № 87 В по улице Астраханская у перекрестка с улицей Зарубина сбили девушку.

В отделе пропаганды ГИБДД по Саратовской области рассказали, что за рулем Opel Astra находился 28-летний водитель, который, по предварительным данным, не пропустил 18-летнюю девушку на пешеходном переходе.

Пострадавшая госпитализирована прибывшими медиками «скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU