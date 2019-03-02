2019-03-02T08:45:30+03:00
Происшествия

В Саратовском районе пешеход попал под автобус

Мужчина госпитализирован
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В отделе пропаганды ГИББД Саратовской области сообщили, что днем 1 марта произошло ДТП с участием пешехода. Оно случилось 1 марта в селе Александровка Саратовского района около 11.30.

Возле дома № 62 по улице Центральной 28-летний мужчина перебегал дорогу вне пешеходного перехода и 36-летний водитель автобуса МАЗ маршрута №226 не успел затормозить перед ним.

Медики доставили пострадавшего в лечебное учреждение, откуда он был отпущен для амбулаторного лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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