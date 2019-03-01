2019-03-01T19:07:49+03:00
Происшествия

В Саратове сосульки и снег с крыши частного дома висят на высоте 2 м

Ответственность за очистку лежит на собственниках жилья [фото]
Ольга Муравлёва
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Саратовцам угрожает свисающий с частного дома пласт снегаСаратовцам угрожает свисающий с частного дома пласт снегаФото: Ольга Муравлёва
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На пересечении улицы Вокзальная и 16-го Белоглинского проезда с частного дома свисают глыбы льда и пласт снега.

- Люди ходят в таком опасном месте, потому что больше негде пройти, тротуар очень узкий и завален сугробами, — сообщил корреспондент «КП-Саратов».

. Фото: Ольга Муравлёва

.Фото: Ольга Муравлёва

Фото: Ольга Муравлёва

Отметим, что дом — частный, поэтому ответственность за очистку лежит на собственниках дома.

. Фото: Ольга Муравлёва

.Фото: Ольга Муравлёва

Фото: Ольга Муравлёва

Напомним, совсем недавно, 26 февраля, буквально в 200 м от этого места, на Емлютина, 44а, женщину насмерть убило упавшими глыбами льда. Сейчас следователи устанавливают виновника трагедии. По одной из версий, лёд рухнул с козырька балкона одного из жителей.

К тому же 14 февраля в Энгельсе, на Горького, 37а, пенсионера убила глыба льда, упавшая с балкона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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