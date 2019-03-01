В Саратове сосульки и снег с крыши частного дома висят на высоте 2 м
На пересечении улицы Вокзальная и 16-го Белоглинского проезда с частного дома свисают глыбы льда и пласт снега.
- Люди ходят в таком опасном месте, потому что больше негде пройти, тротуар очень узкий и завален сугробами, — сообщил корреспондент «КП-Саратов».
.Фото: Ольга Муравлёва
Фото: Ольга Муравлёва
Отметим, что дом — частный, поэтому ответственность за очистку лежит на собственниках дома.
.Фото: Ольга Муравлёва
Фото: Ольга Муравлёва
Напомним, совсем недавно, 26 февраля, буквально в 200 м от этого места, на Емлютина, 44а, женщину насмерть убило упавшими глыбами льда. Сейчас следователи устанавливают виновника трагедии. По одной из версий, лёд рухнул с козырька балкона одного из жителей.
К тому же 14 февраля в Энгельсе, на Горького, 37а, пенсионера убила глыба льда, упавшая с балкона.
ИСТОЧНИК KP.RU