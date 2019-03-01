На Театральную площадь возвращается субботняя ярмарка

СЕГОДНЯ 16:44 2019-03-01T16:47:02+03:00

Торговать продуктами будут на еще четырех сельхозрынках

Изменить размер текста: A A

В субботу в Саратове пройдут традиционные сельхозярмарки.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства, вновь состоится ярмарка на Театральной площади. Ранее ее переносили на другие дни.

Кроме этого жители смогут приобрести сельхозпродукцию на ярмарках, которые пройдут на четырех рынках в поселках Юбилейный, Солнечный, Комсомольский.

Ярмарки будут работать с 8 до 16 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU