На Театральную площадь возвращается субботняя ярмарка
Торговать продуктами будут на еще четырех сельхозрынках
Сельхозярмарка на Театральной площадиФото: Екатерина Семенова
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В субботу в Саратове пройдут традиционные сельхозярмарки.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства, вновь состоится ярмарка на Театральной площади. Ранее ее переносили на другие дни.
Кроме этого жители смогут приобрести сельхозпродукцию на ярмарках, которые пройдут на четырех рынках в поселках Юбилейный, Солнечный, Комсомольский.
Ярмарки будут работать с 8 до 16 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU