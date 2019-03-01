Александр Джашитов назвал голосование по благоустройству Саратова «котом в мешке»

СЕГОДНЯ 16:48 2019-03-01T16:48:44+03:00

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На совещании по реализации проекта комфортной городской среды, которое прошло в мэрии Саратова 1 марта, был озвучен рейтинг голосования по благоустройству общественных территорий.

- А если я не хочу голосовать, так что писать? Воздержался? Мы голосуем за кота в мешке! Почему победил проспект Кирова? — возмутился общественник Александр Джашитов.

Он также выразил негодование по поводу того, что непонятно ни что именно с территориями будет происходить, ни сколько денег на это требуется.

Депутаты успокоили его, отметив, что проспект Кирова выбрали сами горожане, а голосование определяло только территории. После чего присутствующие разошлись.

ИСТОЧНИК KP.RU