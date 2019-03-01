Саратовцы выбрали для благоустройства проспект Кирова

СЕГОДНЯ 16:21 2019-03-01T16:31:03+03:00

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Сегодня, 1 марта, в мэрии Саратова прошло заседание общественной комиссии, на котором были озвучены итоги рейтингового голосования по благоустройству общественных мест. Выбор проводился на 60 участках.

Напомним, для предпочтений саратовцев предоставили 14 территорий, дизайн-проекты которых были опубликованы на сайте мэрии.

Голосование происходило 27 февраля. В совокупности первое место получил проспект Кирова, второе — смотровая площадка на Кумысной поляне и третье — смотровая площадка в парке Победы.

Жители Ленинского района отдали предпочтение площади перед ДК «Россия», бульвару имени Мюфке.

Октябрьский район выбрал Ильинскую площадь и проспект Кирова.

Жители Фрунзенского района выбрали проспект Кирова и смотровую площадку на Кумысной поляне.

Заводчане голосовали за парк в поселке СПЗ-3 и сквер Заводской.

На проекты заведены средства, суммы которых будут определены, исходя из плана благоустройства. Пока сумму примерно сказать не могут.

Ранее были подведены итоги аналогичного голосования в Энгельсе. Там горожане выбрали парк военной техники «Патриот».

ИСТОЧНИК KP.RU