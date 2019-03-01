Саратовцы выбрали для благоустройства проспект Кирова
Сегодня, 1 марта, в мэрии Саратова прошло заседание общественной комиссии, на котором были озвучены итоги рейтингового голосования по благоустройству общественных мест. Выбор проводился на 60 участках.
Напомним, для предпочтений саратовцев предоставили 14 территорий, дизайн-проекты которых были опубликованы на сайте мэрии.
Голосование происходило 27 февраля. В совокупности первое место получил проспект Кирова, второе — смотровая площадка на Кумысной поляне и третье — смотровая площадка в парке Победы.
Жители Ленинского района отдали предпочтение площади перед ДК «Россия», бульвару имени Мюфке.
Октябрьский район выбрал Ильинскую площадь и проспект Кирова.
Жители Фрунзенского района выбрали проспект Кирова и смотровую площадку на Кумысной поляне.
Заводчане голосовали за парк в поселке СПЗ-3 и сквер Заводской.
На проекты заведены средства, суммы которых будут определены, исходя из плана благоустройства. Пока сумму примерно сказать не могут.
Ранее были подведены итоги аналогичного голосования в Энгельсе. Там горожане выбрали парк военной техники «Патриот».
ИСТОЧНИК KP.RU