В час пик в Саратове встали трамваи
Движение остановилось в Мирном переулке
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В час пик, вечером в пятницу, 1 марта, в Саратове встали трамваи наиболее популярных маршрутов.
Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» в соцсети «ВКонтакте», движение прервано в Мирном переулке из-за обесточки.
Трамваи маршрутов №3 идут только в сторону центра, и то с увеличенным интервалом.
Вагоны №№9 и 10 доезжают до Детского парка и разворачиваются.
Трамваи №11 курсируют от Солнечного до улицы Осипова и обратно.
ИСТОЧНИК KP.RU