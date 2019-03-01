В час пик в Саратове встали трамваи

СЕГОДНЯ 16:09 2019-03-01T16:10:19+03:00

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В час пик, вечером в пятницу, 1 марта, в Саратове встали трамваи наиболее популярных маршрутов.

Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» в соцсети «ВКонтакте», движение прервано в Мирном переулке из-за обесточки.

Трамваи маршрутов №3 идут только в сторону центра, и то с увеличенным интервалом.

Вагоны №№9 и 10 доезжают до Детского парка и разворачиваются.

Трамваи №11 курсируют от Солнечного до улицы Осипова и обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU