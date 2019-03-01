Писной: Продолжать программу переселения в прежнем виде — безумная трата денег

СЕГОДНЯ 15:59 2019-03-01T16:08:44+03:00

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На прошедших 1 марта в Саратовской областной думе слушаниях о новой программе по расселению аварийного жилья выступил депутат регионального парламента, строитель Леонид Писной. Он заявил, что механизм программы переселения нужно менять.

Сначала Писной кратко напомнил об истории вопроса.

- Сейчас исполняется 30 лет, как впервые снесен был аварийный дом в Саратовской области, и появилось такое понятие — тогда шла речь о домах инженера Лагутенко. Их было 34. Выполнено было расселение только четырех домов. В начале 2000-х годов помощь в их сносе оказывал Вячеслав Володин, который был тогда вице-спикером Госдумы, — рассказал Писной.

По его словам, сейчас начинается третий этап программы расселения аварийного жилья.

Леонид Писной разделил все дома в регионе на три группы. Первая, и таких 93-94%, — те, кто соответствует всем техническим требованиям и с них идут сборы средств в фонд капремонта.

Есть аварийные дома подлежащие сносу и они делятся на две подгруппы. Первая — те, кого признали такими до 2017 года.

- С ними все понятно. Правда, тут не все местные органы самоуправления проявляют расторопность. Огромный объем таких домов — бараки и общежития, где комнаты по 6 м. А давать надо людям 30-метровые однокомнатные квартиры. Вот разница, которую предстоит оплатить муниципалитетам, — заметил Писной.

Третья группа состоит из домов, которые признаны аварийными после 1 января 2017 года.

- В большинстве таких домов пустуют от трети до половины помещений — люди там в реальности не живут, а держат их просто для того, чтобы шантажировать власть. Надо менять механизм этой программы переселения. Мы должны уйти от прямого предоставления собственникам квартир. Мы должны перейти на механизм государственно-частного партнерства. Тем, кто не может взять соципотеку, надо выдавать муниципальное жилье, без права выкупа.

Продолжать программу в том виде как она есть — безумная трата денег без получения результата, — заявил Леонид Писной.

Он предложил властям применить весь опыт и отработать государственно-частное партнерство во всех вариантах.

- Мы не хотим судов. Мы хотим решить проблему. Надо совершенствовать программу и вносить поправки в Жилищный кодекс, — резюмировал строитель и депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU