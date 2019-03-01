Жители Энгельса выбрали для благоустройства парк военной техники
За него высказалось большинство в рейтинговом голосовании
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В Энгельсе Саратовской области определили территории для благоустройства.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации района, рейтинговое голосование проходило с 25 по 27 февраля.
Всего приняли участие 9 465 жителей Энгельса, они выбирали среди пяти представленных проектов.
Большинство покровчан отдали голоса за вторую очередь военно-исторического парка вооружения и военной техники «Патриот».
Следующими в рейтинге оказались:
- Сквер в районе ДК «Дружба»;
- Парк в Приволжском;
- Сквер в районе ДК «Мелиоратор»;
- Площадь Свободы, 17.
В Саратове итоги голосования будут подведены позднее.
ИСТОЧНИК KP.RU