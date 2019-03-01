2019-03-01T15:29:10+03:00
Происшествия

Сельчанку из Саратовского района осудят за убийство матери

Мотивом преступления стала обычная ссора
Дарья Вострикова
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Перед судом предстанет 19-летняя жительница Саратовского района, которую обвиняют в убийстве матери.

- По версии следствия, утром 22 января 2019 года она пила спиртное со своей 44-летней матерью. Между ними вспыхнула ссора, из-за чего девушка взяла кухонный нож и всадила его женщине в спину. Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Злоумышленница сама сдалась полиции.

Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти стало проникающее ранение задней поверхности грудной клетки с повреждением легкого.

Еще до окончания следствия предполагаемая убийца признала свою вину.

Дело отдано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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