К 18 населенным пунктам Саратовской области заблокированы дороги

СЕГОДНЯ 15:26 2019-03-01T15:26:26+03:00

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В Саратовской области из-за плохой погоды закрыты дороги к 18 населенным пунктам: семь в Озинском районе и 11 — в Питерском.

- На расчистке работают 13 единиц техники. На федеральных трассах перекрытия и заторов нет, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Отмечается, что закрыто движение на автодорогах Озинского района в Балашинском, Липовским и Ленинском муниципальных округах.

Главк и подведомственные учреждения находятся в режиме повышенной готовности.

По данным Гидрометцентра, завтра, 2 марта, погода улучшится. Ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов — небольшие и умеренные осадки. Ветер — северо-западный со скоростью 5-10 м/с с порывами до 14 м/с. Температура днем — -3…+2 градуса, ночью — 0…-5 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU