Завтра в Заводском районе закроют переезд

СЕГОДНЯ 14:55 2019-03-01T15:13:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Завтра, 2 марта, с 23:00 до 03:00 3 марта закроют переезд на 5 км перегона Саратов-3 — Примыкание. Он расположен на Ново-Астраханской улице Заводского района.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в ПривЖД.

Объехать этот участок можно через переезд на 6 км трассы станция Примыкание — улица 5-й Динамовский проезд.

Дорожники просят автомобилистов с пониманием отнестись к ограничениям, созданным из-за ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU