Завтра в Заводском районе закроют переезд
Ограничение продлится четыре часа
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Завтра, 2 марта, с 23:00 до 03:00 3 марта закроют переезд на 5 км перегона Саратов-3 — Примыкание. Он расположен на Ново-Астраханской улице Заводского района.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в ПривЖД.
Объехать этот участок можно через переезд на 6 км трассы станция Примыкание — улица 5-й Динамовский проезд.
Дорожники просят автомобилистов с пониманием отнестись к ограничениям, созданным из-за ремонта.
ИСТОЧНИК KP.RU