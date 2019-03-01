2019-03-01T14:28:08+03:00
Общество

Фирма из Саратова отсудила у города 75 тыс. рублей за попавшее в яму колесо

Глубина выбоины превышала допустимую по ГОСТу
Ольга Муравлёва
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ООО «Кребор» из Саратова отсудило у администрации города 75 тыс. рублей за поврежденное в дорожной яме колесо BMW X6.

- Фирма обратилась в суд с требованием возместить 90,5 тыс. рублей возмещения ущерба из-за ДТП, которое случилось 7 мая 2018 года у дома №85 по улице Большая Затонская, — сообщили «КП-Саратов» в Арбитражном суде области.

Водитель машины на предельно допустимой скорости наехал на яму, глубина которой превышает допустимую по ГОСТу. В результате этого оказался поврежден колесный диск и покрышка правого переднего колеса ТС.

Ответчик инициировал проведение экспертизы, доказавшей правоту истца. Исследование показало, что исключить возможность наезда на выбоину можно было из-за технической возможности автомобиля затормозить, но расстояние от машины до ямы было минимальным, соответственно водитель ничего не мог сделать.

Арбитражный суд Саратовской области взыскал в пользу ООО «Кребор» с мэрии 75 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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