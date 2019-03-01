Дом ООО «Кригор» в Энгельсе достроят в декабре
Сегодня, 1 марта, глава Энгельсского района Александр Стрелюхин провел встречу по вопросам обманутых дольщиков.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в администрации Энгельсского района.
На заседании озвучили, что дом застройщика ООО «Кригор» достроится в декабре. Сейчас там перекрывают четвертый этаж в четвертой блок-секции дома.
- График необходимо выдержать, — заявил Александр Стрелюхин.
Вторым обсуждаемым объектом стал недострой компании ООО «Новый дом». К вопросу о возобновлении строительства планируют вернуться после 1 мая. К этому сроку должен быть сформирован реестр кредиторов.
Совещания по вопросам обманутых дольщиков проходит в администрации Энгельсского района еженедельно, как и заседания рабочей группы по этой теме на областном уровне.
ИСТОЧНИК KP.RU