2019-03-01T14:33:26+03:00
Общество

Дом ООО «Кригор» в Энгельсе достроят в декабре

Там перекрывают четвертый этаж
Дарья Вострикова
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Сегодня, 1 марта, глава Энгельсского района Александр Стрелюхин провел встречу по вопросам обманутых дольщиков.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в администрации Энгельсского района.

На заседании озвучили, что дом застройщика ООО «Кригор» достроится в декабре. Сейчас там перекрывают четвертый этаж в четвертой блок-секции дома.

- График необходимо выдержать, — заявил Александр Стрелюхин.

Вторым обсуждаемым объектом стал недострой компании ООО «Новый дом». К вопросу о возобновлении строительства планируют вернуться после 1 мая. К этому сроку должен быть сформирован реестр кредиторов.

Совещания по вопросам обманутых дольщиков проходит в администрации Энгельсского района еженедельно, как и заседания рабочей группы по этой теме на областном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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