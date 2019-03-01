Алиментщица из Татищева отработает долг в 600 тыс. рублей
Судебные приставы Татищевского районного отдела привлекли к административной ответственности мать-алиментщицу.
- По решению суда женщину лишили родительских прав и обязали выплачивать деньги на содержание своего ребенка. Однако сумма долга по неуплате уже перешла за отметку в 600 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП.
Отдать деньги ее не заставило даже административное производство. Мать-кукушка к тому же не захотела прийти в районный отдел.
Теперь согласно решению суда алиментщице придется провести 20 часов на обязательных работах.
Ее предупредили, что за дальнейшую неуплату она может оказаться за решеткой.
ИСТОЧНИК KP.RU