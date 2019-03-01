Алиментщица из Татищева отработает долг в 600 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 14:08 2019-03-01T14:31:09+03:00

Она так и не перечислила своему ребенку ни копейки

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Судебные приставы Татищевского районного отдела привлекли к административной ответственности мать-алиментщицу.

- По решению суда женщину лишили родительских прав и обязали выплачивать деньги на содержание своего ребенка. Однако сумма долга по неуплате уже перешла за отметку в 600 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП.

Отдать деньги ее не заставило даже административное производство. Мать-кукушка к тому же не захотела прийти в районный отдел.

Теперь согласно решению суда алиментщице придется провести 20 часов на обязательных работах.

Ее предупредили, что за дальнейшую неуплату она может оказаться за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU