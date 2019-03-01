Пять саратовских спортсменов заняли места на чемпионате России по пауэрлифтингу

СЕГОДНЯ 13:58 2019-03-01T13:58:37+03:00

За звание лучших состязались люди с поражением опорно-двигательного аппарата

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С 26 февраля по 3 марта в Брянске проходит чемпионат России по пауэрлифтингу с поражением опорно-двигательного аппарата.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политике и спорта области, наш регион представляли пятеро спортсменов.

Призовые места заняли Игорь Васильчук, Андрей Фимин, Петр Бакалкин, Илья Котрух и Татьяна Аверина.

Всего в соревнованиях участвовали более 157 спортсменов из 37 регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU