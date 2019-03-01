Убийцу собственной бабушки в Энгельсе заключили под стражу
В Энгельсе продолжается расследование в отношении 27-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве собственной бабушки
- Суд решил по ходатайству следствия заключить мужчину под стражу, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области
Напомним, злоумышленник, проживавший со своей 73-летней родственницей, пришел в ночь с 25 на 26 февраля домой и обнаружил, что бабушка не успела дойти до туалета. Он начал бить женщину кулаками по лицу и груди. Осознав, что старушка скончалась, гражданин вызвал «скорую».
Судмедэкспертиза установила, что смерть наступила от тупой травмы головы.
Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, он признался в содеянном.
Пока мужчина под стражей, расследование продолжается.
Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU