Убийцу собственной бабушки в Энгельсе заключили под стражу

СЕГОДНЯ 13:41 2019-03-01T13:41:34+03:00

Мужчина забил ее до смерти кулаками по лицу и груди

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В Энгельсе продолжается расследование в отношении 27-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве собственной бабушки

- Суд решил по ходатайству следствия заключить мужчину под стражу, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области

Напомним, злоумышленник, проживавший со своей 73-летней родственницей, пришел в ночь с 25 на 26 февраля домой и обнаружил, что бабушка не успела дойти до туалета. Он начал бить женщину кулаками по лицу и груди. Осознав, что старушка скончалась, гражданин вызвал «скорую».

Судмедэкспертиза установила, что смерть наступила от тупой травмы головы.

Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, он признался в содеянном.

Пока мужчина под стражей, расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU