Саратовцы увидят картины заслуженных художников России

СЕГОДНЯ 13:35 2019-03-01T13:43:32+03:00

Работы можно посмотреть во время передвижной выставки

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С 1 по 31 марта 2019 года в Радищевском музее и училище имени А. П. Боголюбова можно увидеть межрегиональная передвижная выставка «Живописная Россия». Это ежегодный просветительский проект, направленный на изучение и популяризацию современной живописи.

Руководитель проекта — первый вице-президент ТСХР, народный художник России, академик РАХ Евгений Ромашко.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в поволжском отделении Российской академии художеств.

На выставке можно увидеть работы 37 известных художников из шести городов России. Это Павел Никонов, Евгений Ромашко, Константин Лупанов и другие.

В экспозицию вошли произведения, отражающие тенденции отечественного изобразительного искусства с 1989 по 2018 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU