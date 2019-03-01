Саратовцы увидят картины заслуженных художников России
С 1 по 31 марта 2019 года в Радищевском музее и училище имени А. П. Боголюбова можно увидеть межрегиональная передвижная выставка «Живописная Россия». Это ежегодный просветительский проект, направленный на изучение и популяризацию современной живописи.
Руководитель проекта — первый вице-президент ТСХР, народный художник России, академик РАХ Евгений Ромашко.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в поволжском отделении Российской академии художеств.
На выставке можно увидеть работы 37 известных художников из шести городов России. Это Павел Никонов, Евгений Ромашко, Константин Лупанов и другие.
В экспозицию вошли произведения, отражающие тенденции отечественного изобразительного искусства с 1989 по 2018 годы.
ИСТОЧНИК KP.RU