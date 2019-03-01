2019-03-01T13:32:34+03:00
Общество

Иван Кузьмин призвал больше писать в СМИ о программе расселения аварийных домов

Он считает причиной неэффективности программы слабую информированность населения
Александр Уриевский
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иван Кузьминиван КузьминФото: Александр Уриевский
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По итогам слушаний 1 марта в Саратовской областной думе по новой программе расселения аварийного жилья даны ряд рекомендаций властям районов и министерству строительства региона.

Минстрою предложено до 1 апреля 2019 года окончательно сформировать областной реестр и программу переселения граждан с 2019 по 2024 год. При этом соглашение с госкорпорацией — Фондом содействия реформированию ЖКХ — должно быть заключено до 1 июля 2019 года.

Восемь районов области и Саратов, которые будут принимать участие в программе, до 10 марта должны определиться, как жители аварийных домов хотят поступить — получить деньги по выкупной стоимости жилья или новую квартиру. Кроме этого, надо начать и завершить поиск граждан, которых необходимо выселять из аварийных домов, но местонахождение этих людей сейчас неизвестно.

До 1 апреля местные администрации должны подсчитать, сколько дополнительных квадратных метров им придется оплатить при переселении жильцов из маленьких комнат в современные квартиры.

- Слабая информированность населения — одна из причин недостаточно эффективной работы программы по переселению. Это надо исправлять, больше говорить в СМИ, привлекать общественников, — заявил председатель областной думы Иван Кузьмин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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