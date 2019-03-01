В Саратовской области ищут пропавшую на трассе женщину

СЕГОДНЯ 13:20 2019-03-01T13:20:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Балаковская полиция просит жителей Саратовской области помочь в розыске 55-летней Асии Юнусовной Саитгазиновой.

- Женщина 13 февраля 2019 года по дороге домой из Хвалынска в поселок Старая Кулатка Ульяновской области вышла из «Лады Гранта» в районе станции Кулатка и ушла в неизвестном направлении, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Приметы пропавшей: на вид 50-55 лет, рост 165-170 см, худая, лицо вытянутое, волосы прямые светло-русые короткие, речь ясная.

Когда ее видели в последний раз, она была одета в темную синюю куртку до колен с меховым воротником с капюшоном, темно-серые штаны и черные зимние сапоги.

Из особых примет у женщины: шрам от операции аппендицита размером около 10 см, страдает потерей памяти.

Всех, кто знает о местонахождении женщины, просят позвонить по телефону: 8 (8459) 52-15-51.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU