В энгельсской маршрутке девушка лишилась телефона

СЕГОДНЯ 13:16 2019-03-01T13:25:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 28 февраля, полиция раскрыла кражу телефона у 20-летней девушки.

- В отдел потерпевшая обратилась 2 января в 20:10. Она рассказала, что в 12:00 этого же дня в маршрутке на улице Транспортная обнаружила пропажу своего Honor 9 Lite, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Предполагаемую похитительницу смартфона задержали. Ей оказалась 31-летняя женщина, которая ни разу не имела проблем с законом.

Теперь на нее завели уголовное дело, решения которого женщина ожидает под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU