В энгельсской маршрутке девушка лишилась телефона
Предполагаемая похитительница задержана
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Вчера, 28 февраля, полиция раскрыла кражу телефона у 20-летней девушки.
- В отдел потерпевшая обратилась 2 января в 20:10. Она рассказала, что в 12:00 этого же дня в маршрутке на улице Транспортная обнаружила пропажу своего Honor 9 Lite, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Предполагаемую похитительницу смартфона задержали. Ей оказалась 31-летняя женщина, которая ни разу не имела проблем с законом.
Теперь на нее завели уголовное дело, решения которого женщина ожидает под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU