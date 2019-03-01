2019-03-01T13:25:45+03:00
Происшествия

В энгельсской маршрутке девушка лишилась телефона

Предполагаемая похитительница задержана
Дарья Вострикова
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Вчера, 28 февраля, полиция раскрыла кражу телефона у 20-летней девушки.

- В отдел потерпевшая обратилась 2 января в 20:10. Она рассказала, что в 12:00 этого же дня в маршрутке на улице Транспортная обнаружила пропажу своего Honor 9 Lite, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Предполагаемую похитительницу смартфона задержали. Ей оказалась 31-летняя женщина, которая ни разу не имела проблем с законом.

Теперь на нее завели уголовное дело, решения которого женщина ожидает под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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