В Перелюбе открыли мемориальную доску Кайрату Рахметову

СЕГОДНЯ 13:14 2019-03-01T13:14:30+03:00

Ее повесили на здании полиции, где он служил

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В Перелюбе Саратовской области открыта мемориальная доска Кайрату Рахметову, старшему сержанту полиции, который погиб в Грозном.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве по делам территориальных образований, доска была размещена на здании отделения полиции №2, где служил герой.

Доску открыл отец героя, который произнес речь о сыне. По его словам, тот с детства был очень ответственным, поэтому неудивительно, что он ценой жизни защитил мирных граждан во время вооруженного нападения.

Кайрат Рахметов родился 14 февраля 1987 года в поселке Пригорки Перелюбского района и служил в полиции. В 2017 году он был командирован в город Грозный. 19 мая 2018 года в ходе столкновения с преступниками в Грозном он погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU