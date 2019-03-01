80% аварийных домов Саратова находятся в Заводском районе

СЕГОДНЯ 12:31 2019-03-01T12:40:40+03:00

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Инициировавший слушания по программе расселения аварийного жилья в Саратовской областной думе 1 марта депутат Госдумы Николай Панков отметил, что не услышал от представителей администрации конкретных предложений по развитию программы расселения аварийного жилья.

- 318 домов в Саратове необходимо расселить. Большого ума не надо взять и использовать федеральные деньги хотя и здесь всякое бывало. Мы собрались не для отчета, как вы используете эти деньги. Это вы отчитаетесь своим областным коллегам, депутатам, правоохранителям. Где ваши предложения, как вы могли бы использовать возможности федеральной программы для того, чтобы расширить, улучшить за счет своих ресурсов? Именно это хотелось бы услышать, какие добавляет город к ней инициативы, — заявил Панков.

- У нас есть понимание в этой части, — заявил в ответ на эти слова замглавы администрации по градостроительству и архитектуре Антон Корнеев.

Из зала, однако, раздались выкрики, что у других участников слушания понимания нет.

Корнеев уточнил, что 80% аварийного жилья расположено в Заводском районе. В городе 45 млн рублей запланировано выделить на снос расселенного аварийного жилья.

Сергей Перепеченов, представитель Союза жителей аварийных и ветхих домов Саратова, предложил создать нормальный сайт, посвященный программе аварийного жилья. По его мнению, сегодняшний ресурс мэрии не соответствует задачам и требованиям современного информационного общества.

ИСТОЧНИК KP.RU