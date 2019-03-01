В Саратове на месте снесенных аварийных домов построят жилье и инфраструктуру

СЕГОДНЯ 12:21 2019-03-01T12:29:12+03:00

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В облдуме продолжаются слушания по реализации программы переселения граждан из аварийных домов в Саратовской области.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», во время слушаний депутат Николай Бондаренко поинтересовался, когда прекратится точечная застройка на месте снесенных домов.

Первый замминистра строительства и ЖКХ Саратовской области Павел Мигачев ответил, что, к сожалению, так часто происходит. Однако, по его словам, сейчас есть несколько свободных площадок, возле которых будут сноситься аварийные дома. Там построят не только жилье, но и нормальную инфраструктуру — парки, скверы и т. д.

Мигачев также подтвердил, что мощностей строительного комплекса в регионе хватит, чтобы осилить одновременную реализацию программы расселения аварийного жилья, достройку домов обманутых дольщиков, обеспечением квартир сирот и иных программ.

Цена за строительство нового квадратного метра взамен аварийных будет установлена во втором квартале 2019 года. В сельских районах она ниже. В Саратове выше, пока расчеты ведутся, исходя из цены 30 тыс. рублей за кв. м.

ИСТОЧНИК KP.RU