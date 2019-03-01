2019-03-01T12:20:56+03:00
Происшествия

Балашовец украл у детей футбольные ворота

Он продал их местному жителю за 500 рублей
Дарья Вострикова
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Суд признал виновным 45-летнего балашовца в краже.

- В сентябре 2018 года мужчина украл футбольные ворота с детской площадки на улице Пугачевская. Он продал их за 500 рублей местному жителю, который разрезал конструкцию и пустил ее в фундамент жилого дома, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Вор получил шесть месяцев исправительных работ и год условного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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