Балашовец украл у детей футбольные ворота

СЕГОДНЯ 12:15 2019-03-01T12:20:56+03:00

Он продал их местному жителю за 500 рублей

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Суд признал виновным 45-летнего балашовца в краже.

- В сентябре 2018 года мужчина украл футбольные ворота с детской площадки на улице Пугачевская. Он продал их за 500 рублей местному жителю, который разрезал конструкцию и пустил ее в фундамент жилого дома, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Вор получил шесть месяцев исправительных работ и год условного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU