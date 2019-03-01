Панков: Нужны конкретные предложения по областной программе расселения аварийного жилья
Депутат Государственной думы Николай Панков напомнил городским чиновникам, что муниципалитет должен принимать активное участие в разработке областной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Напомним, Николай Панков выступил с инициативой формирования такой программы в нашей области. Сегодня по данному вопросу проходят парламентские слушания в Саратовской областной думе.
После отчетов областных и городских чиновников о выполнении программы переселения в предыдущие годы, депутат обратился к заместителю главы Саратова по градостроительству и архитектуре Антону Корнееву.
- Выходя с инициативой о разработке областной и муниципальных программ по расселению людей из ветхого жилфонда, имел в виду не освоение федеральных денег. А то, что вы, как специалисты, можете предложить для ее формирования. С наименованием улиц, номерами домов, фамилиями жителей. И перечнем внутренних ресурсов, которые город может задействовать для реализации этой программы. Давайте предметно работать над решением данного вопроса, объединив усилия на благо жителей, — отметил Николай Панков.
ИСТОЧНИК KP.RU