Панков: Нужны конкретные предложения по областной программе расселения аварийного жилья

СЕГОДНЯ 12:09 2019-03-01T12:20:10+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков напомнил городским чиновникам, что муниципалитет должен принимать активное участие в разработке областной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Напомним, Николай Панков выступил с инициативой формирования такой программы в нашей области. Сегодня по данному вопросу проходят парламентские слушания в Саратовской областной думе.

После отчетов областных и городских чиновников о выполнении программы переселения в предыдущие годы, депутат обратился к заместителю главы Саратова по градостроительству и архитектуре Антону Корнееву.

- Выходя с инициативой о разработке областной и муниципальных программ по расселению людей из ветхого жилфонда, имел в виду не освоение федеральных денег. А то, что вы, как специалисты, можете предложить для ее формирования. С наименованием улиц, номерами домов, фамилиями жителей. И перечнем внутренних ресурсов, которые город может задействовать для реализации этой программы. Давайте предметно работать над решением данного вопроса, объединив усилия на благо жителей, — отметил Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU