«Ингосстрах» снизил тариф по ОСАГО в крупнейших городах Саратовской области

СЕГОДНЯ 12:04 2019-03-01T12:08:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Филиал «Ингосстраха» в Саратовской области объявил о снижении базовой ставки тарифа при оформлении ОСАГО физических лиц — владельцев легковых автомобилей категории «B» и «BE» в Саратове и Энгельсе. Теперь ее размер составляет 3 295 рублей (ранее — 4 118 рублей). В других территориально-административных единицах региона базовая ставка ОСАГО остается без изменений.

Автовладельцы Саратова и Энгельса могут оформить полис ОСАГО с новой базовой ставкой в офисах «Ингосстраха», в агентской сети компании, а также на сайте www.ingos.ru.

9 января 2019 года вступило в силу указание ЦБ РФ о расширении тарифного коридора до уровня 2746-4942 рублей, пересмотре системы коэффициентов «возраст-стаж» (КВС) и изменении порядка применения коэффициента «бонус-малус» (КБМ). Данное указание является частью проекта либерализации ОСАГО, нацеленного на предоставление справедливого тарифа для каждого клиента, а также переход к рыночной модели бизнеса в сегменте ОСАГО.

ИСТОЧНИК KP.RU