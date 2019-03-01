Регоператор обеспечил обработку 2 млн кубометров ТКО

СЕГОДНЯ 12:02 2019-03-01T12:03:43+03:00

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Региональный оператор Саратовской области с начала деятельности — 12 августа 2018 года — обеспечил экологически безопасную обработку и захоронение более 2 млн кубометров твердых коммунальных отходов. Обработка и захоронение отходов производится на мусороперерабатывающих комплексах в Энгельсе и Балакове.

Достигнута глубина обработки поступающих коммунальных отходов в 83%, при этом долгосрочные целевые показатели, установленные региональным операторам для РФ в целом, составляют 60% обработки от поступающего объема. Глубину обработки ТКО, существенно превышающую общероссийские целевые показатели, обеспечивают концессионные мусороперерабатывающие комплексы, построенные в Саратовской области АО «Управление отходами».

- Региональный оператор обеспечил плановую загрузку и эффективную эксплуатацию концессионных объектов коммунальной инфраструктуры. Благодаря нашей работе обеспечивается возврат первоначально привлеченных инвестиций. Результатом стало снижение тарифа на услугу уже с 1 января этого года на 4%. Действующее тарифное регулирование предусматривает снижение стоимости услуги по обращению с ТКО и в будущем, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

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Для достижения отметки в 2 млн кубометров ТКО Регоператору понадобилось всего 6,5 месяца. Общий объем поступлений на мусороперерабатывающие комплексы вырос в 5,5 раза. В зону обслуживания Регоператора входит 20 муниципальных районов и областной центр, где проживают более 75% населения Саратовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU