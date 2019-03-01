2019-03-01T12:06:50+03:00
Общество

Саратовцы стали активнее помогать зоозащитникам

В «ЗооСпасе» подвели итоги шестого благотворительного аукциона свиданий
Антон Угольков
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Елена ГригорянЕлена ГригорянФото: с личной страницы ВКонтакте
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На прошлой неделе в Саратове завершился шестой благотворительный аукцион свиданий, проведенный «ЗооСпасом». Сегодня, в Международный день кошек, представители организации поделились итогами этого мероприятия. По словам заместителя руководителя благотворительного фонда «ЗооСпас-Саратов» Елены Григорян, на этот раз удалось набрать более 90 тыс. рублей.

- За шесть лет, в течение которых мы проводим аукцион, это рекордная сумма. Это, безусловно, поможет нашим питомцам, — рассказала «Комсомолке» Елена Григорян.

Как уже писала «КП-Саратов», помощь четвероногим — дело довольно затратное. Общественники подбирают беспризорных животных и подыскивают им хозяев. Но прежде чем передать питомца в добрые руки, его, как правило, необходимо стерилизовать, сделать прививки, обработать от паразитов. Другая часть работы — помощь братьям меньшим, попавшим в беду (выхаживание животных, сбитых автомобилями, искалеченных другими четвероногими или людьми).

Елена Григорян рассказала об этих тратах. Месяц содержания собаки на передержке (пока ей подыскивается постоянное место жительства) обходится в 3-4 тыс. рублей, бывает, что и дороже (в зависимости от собаки). Передержка кошки, конечно, бюджетнее — 1,5-3 тыс. рублей в месяц. Стерилизация кошки обходится в 900 рублей, собаки, в среднем, — 2,5 тыс. рублей (это зависит от веса четвероногого — исходя из массы рассчитывается наркоз, который стоит дороже всего).

ИСТОЧНИК KP.RU

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