Жителя Ершовки осудят за ложный донос на друга

СЕГОДНЯ 11:38 2019-03-01T11:52:47+03:00

Он рассказал, что у него якобы украли снегоход

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В отдел полиции обратился житель села Ершовка Воскресенского района. Он рассказал, что у него якобы украли снегоход стоимостью 300 тыс. рублей. Однако проверка прояснила новые факты.

- Оказалось, что в 2018 году суд арестовал имущество мужчины, в том числе и снегоход, за незаконную охоту. Зная это, он решил спрятать технику у своего друга, который живет в Самарской области. Однако предупредить того забыл. Когда самарец узнал об этой ситуации, то он тут же повез снегоход обратно в село. На пути его задержала полиция и изъяла технику, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Теперь за ложный донос мужчине светит до двух лет тюрьмы. Уголовное дело расследуется.

ИСТОЧНИК KP.RU