В Саратове мужчина убил приятеля своей племянницы топором по голове
Следователи из Кировского района Саратова завершили расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве приятеля своей племянницы.
- Следствие считает, что днем 15 декабря 2018 года мужчина у себя дома на улице Рахова пил алкоголь вместе с приятелем, своей 28-летней племянницей и ее подругой. Он вспомнил, что утром его родственница вернулась домой в компании 44-летнего мужчины, которого он не пустил в дом, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Злоумышленник решил, что товарищ племянницы неправильно с ним разговаривал и потребовал от девушки, чтобы та позвонила ему и пригласила в гости для беседы.
Когда тот пришел, хозяин дома предложил мужчине выпить и в ходе застолья начал рассказывать о недопустимости терминов, которые гражданин сказал в адрес подсудимого.
Словесный спор закончился, когда хозяин жилья схватил топор и несколько раз ударил им по голове приятелю племянницы. После этого он вынес труп во двор своего частного дома и засыпал снегом. В этот момент племянница обвиняемого убежала и вызвала полицию.
Позднее судмедэкспертиза установила, что пострадавший скончался от рубленых ран головы.
Злоумышленника заключили под стражу. Он признал свою вину. Дело с обвинительным заключением направлено в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU