Цифровые сервисы «Ростелекома» – для саратовского стадиона

СЕГОДНЯ 11:20 2019-03-01T11:20:47+03:00

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«Ростелеком» предоставил услуги связи саратовскому стадиону «Авангард», реконструкция которого завершилась в конце прошлого года. Обновленный спортивный комплекс получил высокоскоростной доступ к интернету и цифровой телефонии.

- Некогда популярная у саратовцев тренировочная площадка была заброшена. После масштабного ремонта стадион получил новую жизнь. Современное оснащение спорткомплекса соответствует стандартам Международной федерации футбола. Одно из требований FIFA — доступ к высокоскоростному интернету. Сейчас на стадионе развернута современная сеть связи с возможностью проведения пресс-конференций с видеотрансляцией, — отметил Андрей Лобанов, заведующий стадионом «Авангард».

- Техническое оснащение позволит стадиону принимать турниры серьезного уровня. А наши цифровые сервисы будут способствовать оперативному освещению спортивных событий, — рассказал директор Саратовского филиала компании «Ростелеком» Дмитрий Моисеев.

Стадион предназначен для занятий футболом и легкой атлетикой. После реконструкции площадка получила обновленные инженерные коммуникации, административный корпус с трибунами для зрителей на 500 мест, беговые дорожки и футбольное поле с натуральным травяным покрытием и автоматической системой полива.

ИСТОЧНИК KP.RU