В Саратове пенсионерка лишилась денег из-за оставленной в банкомате карты

СЕГОДНЯ 11:18 2019-03-01T11:18:03+03:00

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Вчера, 28 февраля, полиция раскрыла кражу денег с карты 68-летней женщины.

По ее словам, 17 января она оставила карточку в одном из банкоматов на улице Орджоникидзе Заводского района После этого у нее со счета исчезло 9800 рублей, — рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД.

Предполагаемого преступника задержали. Им оказался 47-летний рецидивист.

Мужчина во всем признался, и сейчас ожидает решения уголовного дела под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU