В Саратове пенсионерка лишилась денег из-за оставленной в банкомате карты
У нее сняли 9800 рублей
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Вчера, 28 февраля, полиция раскрыла кражу денег с карты 68-летней женщины.
По ее словам, 17 января она оставила карточку в одном из банкоматов на улице Орджоникидзе Заводского района После этого у нее со счета исчезло 9800 рублей, — рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД.
Предполагаемого преступника задержали. Им оказался 47-летний рецидивист.
Мужчина во всем признался, и сейчас ожидает решения уголовного дела под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU