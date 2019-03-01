Жительнице Турков не удалось утащить одежду и украшения из сарая
Она положила туда вещи, чтобы унести их потом
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Полиция раскрыла кражу вещей у 49-летней жительницы Турков.
- По словам женщины, 13 февраля она обнаружила, что кто-то сломал замок в ее доме и вынес оттуда ее вещи в сарай. К хищению таинственный вор приготовил одежду, обувь, бижутерию, постельное белье и другие предметы, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУВД.
Предполагаемой преступницей оказалась 38-летняя жительница этого же села.
Ее задержали и возбудили уголовное дело. Возможно, она получит свою седьмую судимость.
ИСТОЧНИК KP.RU