Жительнице Турков не удалось утащить одежду и украшения из сарая

СЕГОДНЯ 11:10 2019-03-01T11:10:55+03:00

Она положила туда вещи, чтобы унести их потом

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Полиция раскрыла кражу вещей у 49-летней жительницы Турков.

- По словам женщины, 13 февраля она обнаружила, что кто-то сломал замок в ее доме и вынес оттуда ее вещи в сарай. К хищению таинственный вор приготовил одежду, обувь, бижутерию, постельное белье и другие предметы, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУВД.

Предполагаемой преступницей оказалась 38-летняя жительница этого же села.

Ее задержали и возбудили уголовное дело. Возможно, она получит свою седьмую судимость.

ИСТОЧНИК KP.RU