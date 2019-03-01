Почти 2 тыс. ветхих домов Саратовской области планируют исключить из программы капремонта

СЕГОДНЯ 11:06 2019-03-01T11:06:48+03:00

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С 1 января 2017 года в Саратовской области аварийными признали еще 243 многоквартирных дома в девяти районах.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с совещания в облдуме, эти дома уже не попадают в программу расселения до 2025 года.

Кроме того, в области 1 850 домов, у которых износ приближается к 70%. Их судьба пока не определена. Они не включены в программу расселения и, вполне возможно, скоро будут исключены из программы капремонта, поскольку их восстановление нереально. Вероятно, они войдут в новую программу, которую запустят после 2025 года.

Если дом обрушился или сгорел уже после формирования программы расселения, то его проблемы ложатся на плечи маневренного фонда муниципалитета, заявил Бусаргин. Он отметил, что соответствующие программы есть в Саратове, Балакове и Энгельсе.

Памятники архитектуры, которые должны быть расселены до 2025 года, не будут сносится или реставрироваться в рамках программы расселения. Для этого необходимы иные программы, отметил зампред областного правительства Роман Бусаргин.

Он отметил, что те жители, которые считают что их дом признан был аварийным незаконно или несправедливо, могут подать соответствующие заявления и документы в органы местного самоуправления.

Бусаргин пообещал маскимально подробно изложить в СМИ подробности программы, чтобы население было проинформировано и понимало, почему расселяются именно те, а не иные дома.

По каждому району есть расчет, сколько денег надо на расселение. Сейчас в каждом из них разрабатываются меры, чтобы сократить количество дополнительных квадратных метров. Эти метры жилья им придется оплачивать за муниципальный счет — новые квартиры взамен расселенного жилья должны давать «метр в метр», а часто такого малометражного жилья просто уже не строится.

ИСТОЧНИК KP.RU