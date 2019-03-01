2019-03-01T11:03:10+03:00
Общество

В Дергачевском районе закрыли дорогу из-за снегопада

На трассах работает 166 единиц спецтехники
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Этой ночью в 38 районах Саратовской области разыгралась метель, которая не утихает даже сейчас.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном правительстве, температура воздуха колеблется от -1 до -7 градусов.

Трассы от снега чистят 166 единиц спецтехники 43 дорожных предприятий. Их основные точки работы это Аркадакский, Балтайский и Перелюбский районы.

Из-за снегопада частично ограничено движение на пути Мирный — Зерновой в Дергачевском районе.

О ситуации на региональных дорогах жители могут сообщить на горячую линию: 8 (8452) 491-317 и 8 (8452) 49-92-27.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24