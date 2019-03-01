В Дергачевском районе закрыли дорогу из-за снегопада
На трассах работает 166 единиц спецтехники
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Этой ночью в 38 районах Саратовской области разыгралась метель, которая не утихает даже сейчас.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном правительстве, температура воздуха колеблется от -1 до -7 градусов.
Трассы от снега чистят 166 единиц спецтехники 43 дорожных предприятий. Их основные точки работы это Аркадакский, Балтайский и Перелюбский районы.
Из-за снегопада частично ограничено движение на пути Мирный — Зерновой в Дергачевском районе.
О ситуации на региональных дорогах жители могут сообщить на горячую линию: 8 (8452) 491-317 и 8 (8452) 49-92-27.
ИСТОЧНИК KP.RU