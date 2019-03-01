«Черные» металлосборщики из Вольска оставили без газа 600 человек

СЕГОДНЯ 10:52 2019-03-01T11:21:44+03:00

Они повредили трубы, чтобы сдать их на металлолом

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Два жителя Вольска в возрасте 22 и 40 лет обвиняются в повреждении газопровода, которое повлекло за собой нарушение его работы.

- По версии следствия, вечером 17 ноября 2018 года мужчины взяли два гаечных ключа и демонтировали задвижку стояка газопровода ради того, чтобы сдать часть конструкции на металлолом. В итоге без ресурса остались 600 абонентов на 16 часов, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

С места происшествия мужчины скрылись. Их личности установили и задержали.

Еще до окончания следствия преступники признали свою вину.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU