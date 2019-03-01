Саратовская область получит 5,3 млрд рублей на расселение аварийных домов

СЕГОДНЯ 10:41 2019-03-01T10:55:03+03:00

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В Саратовской областной думе 1 марта проходят депутатские слушания на тему региональной программы переселения граждан из аварийного жилья на 2019-2024 годы в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в новую программу по расселению аварийного жилфонда региона вошли все дома, которые зарегистрированы как аварийные с 1 января 2012 по 1 января 2017 года.

После этого еще ряд домов был признан аварийным, но не все из них даже вошли в информационную систему АИС.

Сегодня в реестре под расселение перечислены 369 многоквартирных жилых домов в восьми районах области — это 153 тыс. кв. м жилой площади (Балаковский, Балашовский. Вольский, Краснопартизанский, Пугачевский, Саратовский, Советский районы и Саратов).

Федеральный центр выделяет Саратовской области на реализацию программы 5,294 млрд рублей, это 98% финансирования. Еще 2% должен найти местный бюджет. Программа будет работать с начала 2019 года и должна завершится 1 сентября 2025. Об этом рассказал зампред Роман Бусаргин.

Роман БусаргинФото: Александр Уриевский

По итогам аналогичной программы прошлых лет Бусаргин отметил, что расселяли 762 многоквартирных дома из тех, которые были признан аварийными до 2012 года. Программа завершена, однако еще 250 граждан в 126 аварийных помещениях не расселены в рамках той программы — по ним идут различные судебные процессы.

ИСТОЧНИК KP.RU