Парень из Аткарска получил срок за избитого в Новый год полицейского
Суд признал 19-летнего Алевдина Салимурзаева виновным в применении насилия в отношении полицейского.
- Вечером 31 декабря 2018 парень вместе с компанией отмечал наступление Нового года в придорожном кафе на выезде из Аткарска. После застолья товарищи поехали на легковушке в одно из местных сел. Их остановили дорожные инспекторы. Пока полиция беседовала с водителем, Алевдин пересел с пассажирского сидения и попытался уехать, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.
Дорожный инспектор не дал юноше удрать. В ответ на этот тот ударил его не менее двух раз по лицу и груди. Подоспевшая подмога уняла драчуна.
Еще до окончания следствия Салимурзаев признал свою вину.
Ему назначили год лишения свободы условно.
ИСТОЧНИК KP.RU