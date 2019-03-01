Парень из Аткарска получил срок за избитого в Новый год полицейского

СЕГОДНЯ 10:28 2019-03-01T10:53:54+03:00

Юноша рассвирепел, что ему не дали уехать от стражей порядка

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Суд признал 19-летнего Алевдина Салимурзаева виновным в применении насилия в отношении полицейского.

- Вечером 31 декабря 2018 парень вместе с компанией отмечал наступление Нового года в придорожном кафе на выезде из Аткарска. После застолья товарищи поехали на легковушке в одно из местных сел. Их остановили дорожные инспекторы. Пока полиция беседовала с водителем, Алевдин пересел с пассажирского сидения и попытался уехать, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Дорожный инспектор не дал юноше удрать. В ответ на этот тот ударил его не менее двух раз по лицу и груди. Подоспевшая подмога уняла драчуна.

Еще до окончания следствия Салимурзаев признал свою вину.

Ему назначили год лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU