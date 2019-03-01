Подведены итоги работы ООО «КВС» в Ленинском районе

СЕГОДНЯ 10:28 2019-03-01T10:46:09+03:00

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На расширенном заседании коллегии при главе администрации Ленинского района Саратова 28 февраля были подведены итоги социально-экономического развития района. В заседании принял участие заместитель главного инженера ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» Олег Харламов.

Глава администрации Лада Мокроусова в своем докладе отметила позитивные изменения произошедшие в системе водоснабжения района.

- Изменился подход к решению проблемных ситуаций. Ранее одномоментно количество аварий составляло от 50 до 70, периодами доходило до 100. Сейчас фиксируются фактически единичные случаи. Это важный результат, достигнуть которого помогли правильно выбранные приоритеты руководства компании «Концессии водоснабжения — Саратов», — подчеркнула спикер в своем выступлении.

В течение первого года работы «КВС» в Ленинском районе города проведена комплексная реконструкция 11 751 м водопроводных коммуникаций, в том числе водоводов по улицам Ипподромная, Тархова, Перспективная, Ламповая и Антонова. На сетях водоотведения продолжается строительство шахтного коллектора 18А по Московскому шоссе на участке от жилого дома №11 до Казанского моста в районе ВСО. В рамках производственной программы произведена перекладка наиболее аварийных участков внутриквартальных водопроводных сетей по улицам Малая Елшанская, 3-я Степная, Таганрогскому переулку, Бардина.

- В 2019 году ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» в Ленинском районе запланировано строительство новых сетей водоотведения и реконструкция напорного коллектора в поселке Жасминный, реконструкция одной из крупнейших насосных станций города «Вольская», строительство водовода от насосной станции «Вольская» до Московского шоссе протяженностью порядка 5 км, а также сетей для переключения водопроводных насосных станций, — рассказал заместитель главного инженера ООО «КВС» Олег Харламов.

В 2019 году компания «Концессии водоснабжения — Саратов» вложит в развитие саратовского водокомплекса 2,4 млрд рублей. Приоритетными целями реализации инвестпрограммы являются снижение показателей аварийности, бесперебойное обеспечение жителей города питьевой водой, повышение эффективности и безопасности работы объектов водопроводно-канализационного хозяйства. Крупнейшими мероприятиями на 2019 год станут комплексная реконструкция городской станции аэрации и водопроводных комплексов, их реализация существенно повлияет на качество предоставляемых населению услуг и экологическую обстановку всего региона.

ИСТОЧНИК KP.RU