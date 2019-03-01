Жителя Энгельса осудят за убийство брата шампуром

СЕГОДНЯ 10:10 2019-03-01T10:17:58+03:00

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Энгельсский районный суд рассматривает уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве.

- Вечером 9 октября 2017 года мужчина повздорил со своим братом. Рассвирепев, он пришел к родственнику домой на Мурманский проезд Энгельса и найденными во дворе предметами стал разбивать окна в его доме. Затем он подобрал на улице шампур и через проем рамы ударил им в живот своего брата, после чего скрылся, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Пострадавшего госпитализировали, однако он скончался от полученного ранения.

Подсудимый так и не признал свою вину. Несмотря на это, в ходе судебного следствия находятся все новые и новые факты, которые говорят об обратном.

ИСТОЧНИК KP.RU