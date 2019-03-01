В Хвалынске полицейского осудили на полтора года за попытку взять деньги у саратовца

СЕГОДНЯ 10:08 2019-03-01T10:08:57+03:00

Мужчина хотел отдать правоохранителю 1,5 тыс. рублей за непривлечение его к ответственности

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В Хвалынском районе осудили 40-летнего полицейского. Его признали виновным в покушении на мошенничество с использованием служебного положения.

- Днем 10 мая оперуполномоченный отдела полиции №3 в составе МУ МВД «Балаковское» на Соборной площади Хвалынска получил от саратовца 1,5 тыс. рублей. Мужчина дал деньги, чтобы правоохранитель не привлекал его к ответственности за избиение своего брата в конце марта, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Однако стража порядка задержали сотрудники собственной безопасности ГУ МВД и довести свое преступление до конца он не смог.

Во время расследования злоумышленник признался в содеянном. Его приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Кроме того, ему запретили занимать ряд различных должностей в течение года.

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ИСТОЧНИК KP.RU