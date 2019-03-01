Саратовская прокуратура помогла повару-сироте получить стипендию

СЕГОДНЯ 10:00 2019-03-01T10:14:29+03:00

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Прокуратура Фрунзенского района Саратова выявила нарушение соблюдения требований законодательства о социальной поддержке лиц, оставшихся без попечения родителей.

- Проверка началась из-за обращения 20-летней студентки колледжа, которая в 2017 году осталась без попечения родителей, о невыплате ей социальной стипендии. Установлено, что в период с сентября 2015 по июнь 2018 года девушка обучалась на полном государственном обеспечении в саратовском кулинарном колледже. По окончанию учебы ей дали диплом. Однако специальность она не получила и отправилась познавать новое в финансово-технологический колледж ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Сотрудники учебного заведения посчитали, что девушка хочет получить второе профессиональное образование и отказались давать ей стипендию.

Внесенное в адрес ректора ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет имени Н. И. Вавилова» представление позволило студентке получить свои положенные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU