2019-03-01T09:57:44+03:00
Происшествия

На ночном пожаре в Турках погиб мужчина

Причиной возгорания стала неправильная работа электроприбора
Екатерина Семенова
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Ночью 28 февраля в поселке Турки Саратовской области произошел пожар, который унес жизнь человека.

- Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 23:16, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС.

Площадь возгорания в жилом деревянном доме составила 16 кв. м. Предположительная причина — несоблюдение эксплуатации электрооборудования.

На пожаре погиб 57-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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