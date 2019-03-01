На ночном пожаре в Турках погиб мужчина
Причиной возгорания стала неправильная работа электроприбора
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Ночью 28 февраля в поселке Турки Саратовской области произошел пожар, который унес жизнь человека.
- Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 23:16, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС.
Площадь возгорания в жилом деревянном доме составила 16 кв. м. Предположительная причина — несоблюдение эксплуатации электрооборудования.
На пожаре погиб 57-летний мужчина.
ИСТОЧНИК KP.RU