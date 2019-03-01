Двое детей с мужчиной украли у фермеров в Озинках инструменты и зерно

СЕГОДНЯ 09:45 2019-03-01T09:57:18+03:00

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Вчера, 28 февраля, в отдел полиции Озинского района с заявлением о краже обратилась 48-летняя местная жительница.

- По ее словам, в период с 20 по 25 февраля кто-то залез в хранилище крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного в поселке Липовский Озинского района. После визита воров оттуда пропали инструменты от «КамАЗа» и пшеница, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУВД.

Предполагаемых воров задержали. Ими оказались 31-летний мужчина, который уже сидел за кражу и два парня в возрасте 16 и 13 лет. Все они жители поселка Липовский, которые уже во всем признались.

На банду завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU