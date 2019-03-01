Балаковский кооператив десять лет строил финансовую пирамиду
Они похитили 157 млн рублей у 523 человек
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В Балакове на скамью подсудимых попали три бывших руководителя кредитного потребительского кооператива граждан «Народный кредит». Их обвиняют в групповом мошенничестве в особо крупном размере.
- С апреля 2005 по 30 января 2015 года начальники строили финансовую пирамиду. Они заимствовали у людей деньги, а после присвоили себе, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
В итоге они взяли у 523 человек 157 млн рублей.
Сейчас суд исследует материалы дела, а после начнут допрашивать подозреваемых.
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ИСТОЧНИК KP.RU